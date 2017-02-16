Американский рок-музыкант, актёр, а теперь, судо по всему, ещё и режиссёр Джаред Лето, готовит дебютный полнометражный фильм.

Артист готовится снять ленту по сценарию Джеймса Эллроя «77». Известно, что проект будет выполнен в стиле триллера, с вероятными элементами нуара.

Производством картины займётся компания «Wolf Films», а дистрибьютером станет «Paramount».

Добавим, что в этом году ожидается выход пятого студийного альбома 30 Seconds to Mars, детали которого станут известны позже.