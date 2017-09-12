Полюбившаяся многим вечеринка возвращается в город.

16 сентября в Москве состоится уже ставшая легендарной вечеринка Jameson Block Party 2017. Как обычно, на мероприятии будет много вкусной еды, хорошей музыки, алкоголя и развлечений. Хедлайнером вечеринки выступит 24-летний хип-хоп исполнитель из Дублина — Rejjie Snow. Jameson также впервые привезет DJ Cut Chemist, компанию которому составят отечественные диджеи Карина Истомина и Kuznya Superstar Band.

За еду на вечеринке отвечают выездные составы из Burger Heroes, впечатляющий еврейский некошерный Mitzva Bar и Mimipiada Piadineria с итальянскими лепешками. Также на мероприятии будет работать игровая площадка с уличными видами спорта, где можно будет посоревноваться друг с другом или же сделать ставку на одного из участников. Чтобы попасть на вечеринку, нужно зарегистрироваться на сайте www.takeitirish.ru и оставить заявку. Количество приглашений ограничено.