В сети состоялась премьера видеоклипа на новую песню Jamala «Сумую». Кроме того, украинская певица опубликовала би-сайд к синглу под названием «Любити».

Новые треки стали последователями композиции “I Believe In You”, телевизионная премьера которой прошла на финале конкурса «Евровидение-2017» в мае.

Съёмки видео «Сумую» проходили на юге Португалии, а режиссёром выступил Игорь Стеколенко, работавший над клипом “I Believe In You”.

Jamala прокомментировала новую песню: «С музыкальной точки зрения это важный и необычный эксперимент. Очень хотелось сохранить живую искру и эмоцию в песнях. Я немного устала, от того, что вокруг очень много похожей музыки. Все пользуются одинаковыми сэмплами, музыкальными библиотеками, у всех одинаковое звучание».

По поводу клипа артистка добавила: «У нас были невероятные съёмки клипа. Он о том, что творческий человек не может не творить. Неважно, есть ли рядом аудитория, моя героиня поёт закату и рассвету, танцует, сочиняет, находится в поиске».

Последний альбом Jamala “1944”, включающий одноимённый сингл, а также ранее опубликованные песни, поступил в продажу в 2016 году.