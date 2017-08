Британский автор-исполнитель Джейк Багг выпустил песню и видеоклип под названием «How Soon The Dawn». Данная композиция станет первым синглом с грядущего четвертого студийника музыканта под названием «Hearts That Strain».

Новый LP будет включать в себя более десятка песен. Единственным гостем на трек-листе стала Ноа Сайрус, ее можно будет услышать в композиции «Waiting».

Трек-лист и обложка «Hearts That Strain»:

1. How Soon the Dawn

2. Southern Rain

3. In the Event of My Demise

4. This Time

5. Waiting (feat. Noah Cyrus)

6. The Man On Stage

7. Hearts That Strain

8. Burn Alone

9. Indigo Blue

10. Bigger Lover

11. Every Colour In the World

Премьера диска состоится первого сентября.