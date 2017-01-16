Подопечный Jay Z – американский хип-хоп артист J. Cole — поделился новым треком под названием «High for Hours».

9 декабря прошлого года музыкант выпустил свой четвёртый студийный альбом «4 Your Eyez Only». Диск вышел на лейблах «Dreamville», «Roc Nation» и «Interscope» и сумел подняться до первой позиции чарта «Billboard 200». Также, пластинка снискала признание музыкальных критиков.

10 января в поддержку лонгплея был опубликован первый сингл «Deja Vu», добравшийся до второй позиции чарта «US Hot R&B/Hip-Hop Songs».