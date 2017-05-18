Белорусская поп-рок группа IOWA презентовала свой новый видеоклип на сингл «Красота». Премьера видео состоялась на официальном YouTube-канале коллектива. Сама же новая песня в скором времени будет доступна на iTunes и других цифровых магазинах. Режиссерами клипа выступили Алина Пязок и Илья Прусикин из Little Big Production. Съемки проходили на различных локациях Санкт-Петербурга. В клипе помимо самих участников IOWA Кати Иванчиковой, Василия Буланова и Леонида Терещенко снялось еще около 50-ти главных героев с неординарной внешностью и своей историей. «Мы сняли клип о моде, той, которая очень скоро канет в лету. На самом деле, новое видео совсем о другой моде: моде любить себя, ощущать себя, об умении забыть о том, что ты чего-то не можешь, и чувствовать красоту внутри. Мы сняли клип о пятидесяти людях, зная, что таких людей — миллионы. Это клип о нас самих и о вас — таких разных, удивительных и свободных.Вся красота — внутри!» — рассказывает о сюжете нового видео и песни фронтвумен группы Катя Иванчикова.

Напомним, что последний альбом IOWA под названием «Import» вышел в 2016 году, ставший продолжением дебютной пластинки «Export» от 2014 года.