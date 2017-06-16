Imagine Dragons продолжают радовать своих поклонников новым музыкальным материалом. Следом за треками “Believer”, “Thunder”, “Whatever It Takes” пользователи сети могут прослушать новинку “Walking the Wire”.

Все песни войдут на предстоящую третью студийную пластинку американских рокеров “Evolve”, которая поступит в продажу 23 июня. Известно, что помимо четырех синглов на альбом войдут еще 7 новых композиций.

На счету Imagine Dragons два студийных диска “Night Visions” и “Smoke + Mirrors” (2015), которые в свое время заняли вторую и первою строчку американского чарта “Billboard 200” соответственно.