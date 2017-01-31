В сети состоялась премьера нового трека одной из самых успешных рок-групп последних лет — Imagine Dragons — «Believer».

Ознакомиться с песней можно на нашей странице в сети «Вконтакте».

Композиция стала ведущим синглом в поддержку третьего студийного диска музыкантов, выход которого ожидается в этом году.

Последний альбом рокеров «Smoke + Mirrors» поступил в продажу в феврале 2015 года и снискал чартовый успех, покорив вершины США и Великобритании. Что, в прочем, не помешало ему продать в разу хуже дебютника.

В 2016 году коллектив выпустил трек «Levitate» в поддержку фильма «Пассажиры».