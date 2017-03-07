Популярная американская рок-группа Imagine Dragons представила новый клип на сингл «Believer».

Дискография рокеров в «iTunes».

В написание трека приняли участие семь разных авторов, в то время как продюсерами заявлен коллектив в полном составе. Песня сумела подняться до 43-й позиции хит-парада «Billboard Hot 100» и до 2-й «Billboard Rock Songs».

Композиция заявлена как ведущий сингл в поддержку третьего полноформатного студийного диска музыкантов, выход которого ожидается в этом году.

Последний альбом рокеров «Smoke + Mirrors» поступил в продажу в сентябре 2015 года и покорил вершину «Billboard 200».