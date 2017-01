Дрейк и The Chainsmokers стали лидерами по номинациям на музыкальную премию «iHeartRadio», вручение которой состоится 5 марта в Калифорнии.

Одновременно с объявлением номинантов, Бруно Марс был назван первым артистом, который выступит во время церемонии. Он также представлен в категории «Лучший кавер» с перепевкой песни Адель «All I Ask».

Среди 12 номинаций Дрейка следует отметить «Песню года» за трек «One Dance», записанный совместно с Wizkid и Kyla, а также «Исполнитель года» и «Хип-хоп артист года». Кстати, в категории «Хип-хоп песня года» Дрейк представлен аж 3 раза из пяти, за песни «One Dance», «Controlla» и совместный трек с DJ Khaled «For Free».

The Chainsmokers были номинированы 11 раз, в том числе и на «Песню года» за трек «Closer», записанный вместе с певицей Холзи, а также «Лучший дуэт/группа» и «Лучший новый поп-исполнитель».

Помимо Дрейка и The Chainsmokers сразу на несколько призов претендуют Рианна, группа Twenty One Pilots, Джастин Бибер, Ариана Гранде и Бейонсе.

Премия вручается самым выдающимся артистам, звучавшим на радиостанциях компании «iHeartMedia» на протяжении последних 12 месяцев.

«Самый лучшие артисты выступают у нас каждый год, потому что эта церемония вручения находится полностью под контролем фанатов, — говори президент “iHeartMedia” Джон Сайкс. — Поскольку радио “iHeartRadio” имеет настолько широкую аудиторию, в этом году мы расширили премию до более 30 категорий».

Также в этом году были представлены 8 категорий, за которые может проголосовать любой желающий, на сайте радиостации «iHeartRadio», в социальных сетях, а также через приложение для мобильных устройств. Открытое голосование началось уже во вторник, 3 января, и продлится до 24 февраля. А за самый главный фанатский приз «Лучшая фан-база» можно будет голосовать вплоть до дня церемонии вручения, которая состоится 5 марта.

«Песня года»:

Can’t Stop The Feeling» — Justin Timberlake

«Cheap Thrills» — Sia featuring Sean Paul

«Closer» — The Chainsmokers featuring Halsey

«One Dance» — Drake featuring Wizkid and Kyla

«Stressed Out» — twenty one pilots

«Исполнительница года»:

Adele

Ariana Grande

Rihanna

Selena Gomez

Sia

«Исполнитель года»:

Drake

Justin Bieber

Luke Bryan

Shawn Mendes

The Weeknd

«Группа года»:

Coldplay

DNCE

Florida Georgia Line

The Chainsmokers

twenty one pilots

«Новый поп-артист года»:

Alessia Cara

Daya

Lukas Graham

The Chainsmokers

ZAYN

«Альтернативная рок-песня года»:

«Bored to Death» — blink-182

«Dark Necessities» — Red Hot Chili Peppers

«Heathens» — twenty one pilots

«Ride» — twenty one pilots

«Trouble» — Cage The Elephant

«Альтернативный рок-артист года»:

blink-182

Cage The Elephant

Coldplay

The Strumbellas

twenty one pilots

«Рок-песня года»:

«Bang Bang» — Green Day

«Dark Necessities» — Red Hot Chili Peppers

«Take Me Down» – The Pretty Reckless

«The Devil’s Bleeding Crown» – Volbeat

«The Sound Of Silence» — Disturbed

«Рок-артист года»:

Disturbed

Five Finger Death Punch

Red Hot Chili Peppers

Shinedown

Volbeat

«Кантри артист года»:

Carrie Underwood

Jason Aldean

Keith Urban

Luke Bryan

Thomas Rhett

«Кантри песня года»:

«Church Bells» — Carrie Underwood

«Snapback» — Old Dominion

«Somewhere On A Beach» — Dierks Bentley

«T-Shirt» — Thomas Rhett

«You Should Be Here» — Cole Swindell

«Танцевальный артист года»:

Calvin Harris

DJ Snake

Flume

Major Lazer

The Chainsmokers

«Танцевальная песня года»:

«Closer» — The Chainsmokers featuring Halsey

«Cold Water» — Major Lazer featuring Justin Bieber and MØ

«Don’t Let Me Down» — The Chainsmokers featuring Daya

«I Took A Pill In Ibiza» — Mike Posner

«Let Me Love You» — DJ Snake featuring Justin Bieber

«Хип-хоп артист года»:

Desiigner

DJ Khaled

Drake

J. Cole

«Хип-хоп песня года»:

«All The Way Up» — Fat Joe and Remy Ma featuring French Montana

«Controlla» — Drake

«For Free» — DJ Khaled featuring Drake

«One Dance» — Drake featuring Wizkid and Kyla

«Panda» — Desiigner

«R&B артист года»:

Beyoncé

Bryson Tiller

Rihanna

The Weeknd

Usher

«R&B песня года»:

«Exchange» — Bryson Tiller

«Needed Me» — Rihanna

«No Limit» — Usher featuring Young Thug

«Sorry» — Beyoncé

«Work» — Rihanna featuring Drake

«Видеоклип года»:

«Can’t Stop the Feeling» — Justin Timberlake

«Don’t Let Me Down» — The Chainsmokers featuring Daya

«Formation» — Beyoncé

«Hasta El Amanecer» — Nicky Jam

«Heathens» — twenty one pilots

«Hymn for the Weekend» — Coldplay

«I Took A Pill In Ibiza» — Mike Posner

«Pillowtalk» — ZAYN

«Side to Side» — Ariana Grande featuring Nicki Minaj

«This Is What You Came For» — Calvin Harris featuring Rihanna

«Work» — Rihanna featuring Drake

«Work From Home» — Fifth Harmony featuring Ty Dolla $ign

«Лучшее сотрудничество»:

«Cheap Thrills» — Sia featuring Sean Paul

«Closer» — The Chainsmokers featuring Halsey

«Don’t Let Me Down» — The Chainsmokers featuring Daya

«This Is What You Came For» — Calvin Harris featuring Rihanna

«Work» — Rihanna featuring Drake

«Лучший кавер песни»:

«All I Ask» — Bruno Mars

«Ex’s and Oh’s» — Fifth Harmony

«Fast Car» — Justin Bieber

«Hands to Myself» — DNCE

«Here» — Shawn Mendes

«How Will I Know» — Ariana Grande

«Love on the Brain» — Kelly Clarkson

«Purple Rain» — Jennifer Hudson and the cast of The Color Purple

«Sound of Silence» — Disturbed

«Too Good» — Zara Larsson

«Лучшая песня из фильма»:

«Can’t Stop the Feeling» — Justin Timberlake (Trolls)

«Falling for You» — Ellie Goulding (Bridget Jones’s Baby)

«Girls Talk Boys» — 5 Seconds of Summer (Ghostbusters)

«Heathens» — twenty one pilots (Suicide Squad)

«Just Like Fire» — P!nk (Alice Through the Looking Glass)

«Лучший текст песни»:

«7 Years» — Lukas Graham

«Came Here to Forget» — Blake Shelton

«Cheap Thrills» — Sia featuring Sean Paul

«Closer» — The Chainsmokers featuring Halsey

«Heathens» — twenty one pilots

«Love Yourself» — Justin Bieber

«Scars To Your Beautiful» — Alessia Cara

«Send My Love (To Your New Lover)» — Adele

«Too Good» – Drake featuring Rihanna

«You Should Be Here» — Cole Swindell

«Продюсер года»:

Benny Blanco

Greg Kurstin

Max Martin

Mike Elizondo

The Chainsmokers

«Лучшая фан-база»:

5 Seconds of Summer

Ariana Grande

Beyoncé

Britney Spears

Demi Lovato

Fifth Harmony

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Rihanna

Selena Gomez

Shawn Mendes

twenty one pilots