Австралийская рэперша Игги Азалия выступила на популярном шоу Джимми Фэллона «Tonight Show». В рамках промо рэпереша исполнила свой новый сингл «Switch», записанный совместно с бразильской певицей Аниттой. Трек стал очередным синглом в поддержку нового альбома австралийки ««Digital Distortion», выход которого намечен на 30 июня. Однако, как уточняют фанаты рэп-исполнительницы, это не точно. Ведь Игги Азалия не раз переносила дату релиза и меняла треклист альбома. Ранее в поддержку альбома были выпущены треки «Azillion», «Can’t Lose», синглы «Team», «Mo Bounce». Сырая версия клипа на новый сингл «Switch» недавно была слита в сеть, из-за чего команда Игги не спешит официально выпускать музыкальное видео на Vevo.

Чтобы быть в курсе последних событий в мире музыки и не пропустить новинки своих любимых артистов, подпишись на Apelzin.ru в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук.