Австралийская рэп-исполнительница Игги Азалия накануне сама разместила в сети 4 новых трека, которые должны были стать частью нового альбома рэперши под названием «Digital Distortion». Это треки «Middle Man», «Elephant» при участии YG, «7teen» и «Boom Boom». Предположительно, Игги решилась на слив из-за проблем со своим лейблом, тормозящим выпуск новой пластинки. Сама рэперша не раз переносила дату релиза и финальный треклист «Digital Distortion», объясняя это сменой концепции альбома из-за расставания со своим женихом. И все же релиз был назначен – 30 июня этого года. Однако вчера стало известно, что альбом не выйдет в назначенный срок из-за невыполнения вовремя работы с документацией сотрудниками лейбла «Def Jam». Игги Азалия в своем «снэпчате» рассказала своим поклонникам о том, что лейбл игнорирует ее письма и пообещала держать в курсе дел.

Напомним, ранее в поддержку «Digital Distortion» были выпущены синглы «Team», «Mo Bounce», «Switch» при участии певицы Анитты, песни «Azillion», «Savior», а также слитые в сеть «Sexy», «Somebody Else», «Can’t Lose».