Состоялась премьера нового трека австралийской рэперши Игги Азалии «Can’t Lose».
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Дискография Игги Азалии в «iTunes».
В записи композиции принял участие американский хип-хоп артист и автор песен Lil Uzi Vert.
Предположительно, песня станет частью треклиста второго студийного диска Игги «Digital Distortion». Выход пластинки ожидается в этом году.
Ранее, в поддержку альбома Азалия представила ведущий сингл «Team» и одноимённый видеоклип. Трек поднялся до 42-й позиции американского хит-парада «Billboard Hot 100».
Игги пообещала, что весь месяц будет радовать фанатов новым материалом.
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