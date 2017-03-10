Канадский музыкант The Weeknd представил новый клип на трек «I Feel It Coming».
В ролике засветился французский электронный дуэт Daft Punk, совместно с которыми записана композиция. Видео выполнено в винтажном стиле.
Песня «I Feel It Coming» стала вторым синглом в поддержку третьего студийного альбома The Weeknd «Starboy». Пластинка поступила в продажу в ноябре прошлого года и покорила вершины чартов США, Канады, Австралии и ряда других стран.
В продюсирование композиции приняли участие Doc McKinney, Cirkut, а также — Daft Punk и The Weeknd. Песня удостоилась платинового статуса в Австралии.
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