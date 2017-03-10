Канадский музыкант The Weeknd представил новый клип на трек «I Feel It Coming».

The Weeknd в «iTunes».

В ролике засветился французский электронный дуэт Daft Punk, совместно с которыми записана композиция. Видео выполнено в винтажном стиле.

Песня «I Feel It Coming» стала вторым синглом в поддержку третьего студийного альбома The Weeknd «Starboy». Пластинка поступила в продажу в ноябре прошлого года и покорила вершины чартов США, Канады, Австралии и ряда других стран.

В продюсирование композиции приняли участие Doc McKinney, Cirkut, а также — Daft Punk и The Weeknd. Песня удостоилась платинового статуса в Австралии.