Британский музыкальный коллектив из Манчестера представил новый сингл и клип «Ready to Go». Это уже вторая композиция с грядущего альбома Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона «Desire».

Весной Hurts выпустили лид-сингл «Beautiful Ones», который в двух словах описали как «торжество индивидуальности», и сняли на него провокационное видео.

Четвертый лонгплей дуэта выйдет 29 сентября на «Sony Music Entertainment». В цифровое издание войдёт 13 треков.

В интервью для «Radio VHR» ребята признались, что начали работать над альбомом «Desire» в маленькой лондонской квартирке всего через несколько дней после окончания тура «Surrender».

«Для нас было ясно, что “Ready to Go” – нечто особенное. Это песня, чествующая жизнь. Припев напоминает старый блюз или госпел-хор. Было очень интересно задействовать это в формате поп-песни».

Музыкальное видео на новый трек как будто является синтезом ранее вышедших клипов Hurts, в нём сплелось всё, что они любят: девушки, странные танцы, публика, драма с элементами комедии.

Уже в конце октября группа отправится в их самый большой тур, который начнется с концертов в России. Hurts посетят: Новосибирск (27 октября), Екатеринбург (29 октября), Самару (31 октября), Краснодар (2 ноября), Воронеж (4 ноября), Москву (5 ноября) и Санкт-Петербург (6 ноября). Дальше дуэт отправится покорять сердца европейских жителей, а закончит свой тур выступлением в родном Манчестере. Всего за время тура музыкальный коллектив побывает в 16 странах и даст 29 концертов.

Напомним, что последний студийный альбом дуэта «Surrender» вышел в 2015 году и получил в России «золотую» сертификацию.