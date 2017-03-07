Американский рэпкор коллектив Hollywood Undead выпустил новый ролик, который приоткрывает «завесу тайны» над работой над новыми масками группы и подготовке к эре новой студийной пластинки.

Дискография HU в «iTunes».

Предположительно, пятый студийный диск музыкантов увидит свет в этом году. Известно, что лонгплей будет записан на собственные средства и выйдет на собственном лейбле (но не без помощи мейджор-лейблов). В работе над альбом вновь примет участие продюсер Гриффин Бойс, однако, будет привлечена и «молодая кровь».