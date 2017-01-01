Американский рэп-рок коллектив Hollywood Undead готовит новую музыку, которую поклонники, вероятнее всего, смогут услышать уже в этом году.

Музыканты заявила, что пластинка будет записана группой на свои собственные средства и продвигаться будет на собственном независимом лейбле.

Новым менеджером коллектива стал MDDN, известный по работе с группами Architects и Sleeping with Sirens.

Одним из продюсеров пластинки вновь выступит Гриффин Бойс, однако, к работе над диском планируется привлечь и «новую кровь».

Последний альбом HU, получивший название «Day of the Dead», поступил в продажу в 2015 году и стал самым коммерчески слабым в их дискографии. После выпуска пластинки музыканты покинули лейбле «Interscope».