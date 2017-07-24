Американский рэп-рок коллектив Hollywood Undead представил музыкальное видео на трек «California Dreaming». В основном, ролик был положительно встречен фанатами группы, которые ждали новой музыки с 2015 года. Нашлось в клипе место и детям, вокальная партия которых лаконично дополнила драйв песни.

Hollywood Undead в iTunes/Apple Music.

Композиция «California Dreaming» стала ведущим синглом в поддержку грядущего пятого студийного альбома музыкантов, с одноимённым названием «V», выход которого ожидается 27 октября на лейбле «MDDN».

Последний диск коллектива «Day of the Dead» поступил в продажу в марте 2015 года и был неоднозначно встречен как фанатами, так и критиками.