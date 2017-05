12 мая участник британского бой-бэнда One Direction Гарри Стайлс представил миру свой одноименный дебютный сольный альбом, состоящий из десяти песен. Сольный лонгплей «Harry Styles», записанный в стиле 70-х, спустя несколько часов после релиза занял первую строчку альбомного чарта iTunes более чем 80-ти стран мира, включая США и Британию. В России альбом также занимает первое место. Ранее в поддержку своего сольного дебюта певец, чье творчество сравнивают с работами Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри, выпустил первый хит-сингл «Sign of the Times» и клип к нему. В рамках промо свой дебютный сингл, как и другие новые песни, Гарри Стайлс исполняет на различных популярных теле-радио шоу. Осенью этого года певец планирует отправиться в мировой тур в поддержку пластинки.

