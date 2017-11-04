Сеть супермаркетов «ASDA» в Манчестере (Великобритания) запретила своим сотрудникам продавать фрукт киви лицам, не достигшим возраста 25-ти лет. Смешная на первый взгляд мера связана с тем, что в городе 1 ноября выступал экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс в рамках тура в поддержку дебютного сольного альбома «Harry Styles». В треклисте пластинки есть песня под названием «Kiwi», во время исполнения которой поклонники начали бросать на сцену киви. В результате певец поскользнулся чуть было не упал. И это уже не первый случай. Официальный представитель сети «ASDA» выступил с заявлением: «Мы знаем, что наши клиенты любят Гарри Стайлса. Поэтому мы считаем нашим долгом защитить его от плохих последствий с киви. Нам бы не хотелось увидеть повторение этой скользкой ситуации, поэтому мы предприняли необходимые меры». Сам артист пока никак не отреагировал на это.

Гарри Стайлс на данный момент отправляется в европейскую часть турне в поддержку вышедшего в прошлом году одноименного дебютника. На разогреве тура будет выступать группа MUNA.