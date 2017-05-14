Все мы помним эту приставучую песню из 90х: ммм-бап, пап, пап, пап, ммм бап… Авторы бессмертного хита, братья Тэйлор, Айзек и Зак Хэнсоны, более известные просто как Hanson, отправляются в тур в честь двадцатипятилетия группы.

За свою карьеру они записали 10 альбомов, последний из которых вышел в 2013 году, но для большинства слушателей они навсегда остались группой одной песни. Вокалист и клавишник Тэйлор Хэнсон в 2009 году также создал супергруппу Tinted Windows, объединившись с участниками Smashing Pumpkins, Fountains of Wayne и Cheap Trick.

Не только Hanson радуются моде на музыку 90х — на волне его популярности выпускают новые альбомы такие легенды того времени, как Steps и TLC.