В продажу поступил новый музыкальный альбом, получивший название «Classics». Пластинка является трибьютом, посвящённому выдающемуся немецкому композитору Хансу Циммеру. Ознакомиться с релизом можно на нашей странице в «Вконтакте».

В записи сборника приняли участие такие коллективы и исполнители как: Линдси Стирлинг, The Piano Guys, Леона Льюис и ряд других.

На диске можно послушать переработанные версии песен из фильмов «Тёмный рыцарь», «Гладиатор», «Пираты карибского моря», «Король Лев» и других.

Свой творческий путь Циммер начал в далёком 1977 году. Композитор написал музыку к сотни кинокартин и десяткам видеоигр.