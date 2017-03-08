Вторая полноформатная студийная пластинка американской музыкальной исполнительницы Холзи выйдет летом. Об этом стало известно от официального представительства певицы — лейбла «Universal Music». Пластинка получила название «Hopeless Fountain Kingdom», а её релиз ожидается в июне.

Дискография Холзи в «iTunes».

Напомним, что дебютный студийный альбом Холзи «Badlands» поступил в продажу в августе 2015 года. Пластинка добралась до 2-й позиции хит-парада «Billboard 200». В поддержку лонгплея вышли такие хиты как «Ghost», «New Americana», «Colors» и «Castle».