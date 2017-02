Этой ночью (13 февраля), в Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения престижнейшей музыкальный премии «Грэмми».

Вполне ожидаемо, лидером по количеству полученных наград стала британка Адель. Отметим, что певица стала первым артистом, который получил статуэтки в трёх основных номинациях: альбом года, песня года и запись года.

Неожиданностью стало вручение сразу трёх премий рэперу Chance the Rapper — лучший новый артист, рэп-альбом и рэп-выступление.

Легендарный Дэвид Боуи посмертно получил четыре статуэтки — за лучшую рок-песню, альтернативный альбом, рок-выступление и инжиниринг неклассического альбома.

Также, в свои «копилки», по две награды унесли Бейонсе (урбан альбом и музыкальное видео) и Дрейк (рэп композиция/рэп-вокальное выступление).

«Грэмми» получила и сестра Бейонсе — Solange — за лучшее R&B-выступление с треком «Cranes in the Sky».

Отдельно, можно упомянуть легенду американской кантри-музыки — Вилли Нельсона — который получил статуэтку за лучший традиционный вокальный поп-альбом — «Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin».

Джастин Темберлейк снискал успех с сольным синглом «Can’t Stop the Feeling!» (песня, написанная для кино, телевидения или другого визуального представления), написанным специально для мультфильма «Тролли».

Список основных победителей «Грэмми» 2017:

— «Запись года» — Адель — «Hello»

— «Альбом года» — Адель — «25»

— «Песня года» — Адель — «Hello»

— «Лучшее сольное поп-исполнение» — Адель — «Hello»

— «Лучший вокальный поп-альбом» — Адель — «25»

— «Лучшее рок-выступление» — Дэвид Боуи — «Blackstar»

— «Лучшая рок-песня» — Дэвид Боуи — «Blackstar»

— «Лучший альтернативный альбом» — Дэвид Боуи — «Blackstar»

— «Лучший новый артист» — Chance the Rapper

— «Лучший рэп-альбом» — Chance the Rapper — «Coloring Book»

— «Лучшее рэп-выступление» — Chance the Rapper — «No Problem» (feat. Lil Wayne & 2 Chainz)

— «Лучшее рэп/вокальное выступление» — Дрейк — «Hotline Bling»

— «Лучшая рэп-композиция» — Дрейк — «Hotline Bling»

— «Лучший современный урбан-альбом» — Бейонсе — «Lemonade»

— «Лучшее музыкальное видео» — Бейонсе — «Formation»

— «Лучшее поп-исполнение дуэта или группы» — Twenty One Pilots — «Stressed Out»

— «Лучшая танцевальная запись» — The Chainsmokers — «Don’t Let Me Down»

— «Лучший танцевальный / электронный альбом» — Flume — «Skin»

— «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» — Вилли Нельсон — «Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin»

— «Лучший рок-альбом» — Cage the Elephant — «Tell Me I’m Pretty»

— «Лучшее R&B-выступление» — Solange — «Cranes in the Sky»

— «Лучшая R&B-песня» — Maxwell — «Lake by the Ocean»

— «Лучший R&B-альбом» — Lalah Hathaway — «Lalah Hathaway Live»

— «Лучшая песня, написанная для кино, телевидения или другого визуального представления» — Джастин Тимберлейк — «Can’t Stop the Feeling!»

— «Лучший музыкальный фильм» — «The Beatles: Eight Days a Week the Touring Years» — The Beatles

— «Лучший сборник саундтреков к фильму» — «Miles Ahead» — Miles Davis & Various Artists

— «Саундтрек года» — «Star Wars: The Force Awakens» — Джон Таунер Уильямс

Наиболее полный список победителей можно посмотреть на официальном сайте церемонии.