Грегори Портер — американский музыкальный исполнитель, певец, автор песен и актёр.

Дискография исполнителя в iTunes / Apple Music.

Выступает в таких стилях как — джаз, соул, блюз и госпел.

Творческий путь начал в 1998 году. С тех пор выпустил четыре сольных диска, две коллаборации, один лайв-альбом, один EP, десять официальных и один промо-сингл, а также принял участие в записи нескольких десятков треков других исполнителей.

В 2014 году — обладатель премии «Грэмми» за лучший джазовый альбом («Liquid Spirit»).

27 октября, на лейбле «Decca Records», поступит в продажу пятый студийный диск артиста «Nat King Cole & Me».