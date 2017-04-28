Виртуальная группа Gorillaz наконец-то выпустила долгожданный альбом «Humanz». Послушать новинку можно в «Apple Music» и «Spotify».

«Humanz» стал примечателен множеством приглашённых артистов, таких как Винс Стэйплс, Дэнни Браун, Pusha T, D.R.A.M, Грейс Джонс, Мэвис Стэйплс и многих других.

Продюсерами пластинки выступили Twilite Tone из D /\ P и Реми Кабака.

Премьера альбома «Humanz» состоялась 21 апреля на специальной вечеринке, организованного благодаря приложению дополненной реальности. Также было объявлено о серии «Spirit Houses», в которой поклонники смогут погрузится в атмосферу домов участников группы.

Gorillaz отправятся в мировой гастрольный тур в июне.