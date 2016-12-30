Скоропостижно скончавшийся британский музыкант Джордж Майкл мог издать четыре студийных релиза.

По данным ряда западных СМИ, в архивах певца есть вторая часть альбома «Listen Without Prejudice», оригинал которого вышел в 1990 году.

Также, в первой половине 90-х артист работал над диском под названием «Trojan Souls», который не был закончен. На пластинке должны были выйти совместные треки со Стиви Уандером, Элтоном Джоном, Шаде, Силом, Брайаном Ферри и Джанет Джексон.

Сообщается, что в «копилке» неизданных проектов Майкла, также остались два диска: «Extended Plaything» и «White Light».

Джордж Майкл скончался 25 декабря от сердечной недостаточности