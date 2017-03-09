Лидер популярной британской альтернатив-рок группы Snow Patrol — Гэри Лайтбоди — представил новый релиз.

Ознакомиться с диском можно в нашем паблике в «Вконтакте».

Пластинка, получившая название «gL.X», являет собой сборник кавер-версий любимых песен музыканта. В релиз вошли переработанные треки таких артистов как — Том Уэйтс, Райан Адамс, Bon Iver и многих других.

Добавим, что Snow Patrol готовят материал для нового, седьмого студийного альбома, детали выхода которого пока неизвестны.

Дискография Snow Patrol в «iTunes».