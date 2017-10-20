Американский рэпер Future совместно с Young Thug выпустили новый студийный альбом. Диск получил название «Super Slimey», его презентация прошла на «Epic Records».

В течение нескольких месяцев ребята активно размещали фотографии на своих страницах в социальных сетях из студии, где проходила работа над диском, что значительно подогрело интерес фанатов к данному релизу. Дата и обложка «Super Slimey» была объявлена за день до выхода (19 октября).

В треклист вошло 13 музыкальных композиций. Первым и единственным гостем LP стал хип-хоп исполнитель Offset, он отметился на треке под названием «Patek Water».

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