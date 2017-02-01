Американская синт-поп группа Future Islands объявила о выпуске нового альбома, получившего название «The Far Field». Выходит релиз 7 апреля на их родном лейбле «4AD». Предшественником новой пластинки является запись «Singles» 2014 года.
Также музыканты порадовали своих фанатов новой песней, ознакомиться с которой можно уже сейчас на сайте «YouTube».
На «The Far Field» слушателей ждут аранжировки от Патрика МакМинна, живые барабаны от Майкла Лоури, а также Дебби Харри из группы Blondie в качестве специального гостя на треке «Shadows».
К работе над альбомом Future Islands приступили ещё в январе 2016 года года, и уже успели сыграть новые песни на своих концертах, но под другими названиями. Запись проходила в Лос-Анджелесе под руководством продюсера Джона Конглтона в студии «Sunset Sound», в которой некогда записывались Beach Boys и Принс.
Future Islands отправятся в гастрольный тур в поддержку нового альбома, выступят на нескольких фестивалях, а также появятся на вечернем телешоу Джимми Фэллона 9 февраля.
Трейлист альбома «The Far Field»:
- Aladdin
- Time on Her Side
- Ran
- Beauty of the Road
- Cave
- Through the Roses
- North Star
- Ancient Water
- Candles
- Day Glow Fire
- Shadows
- Black Rose
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