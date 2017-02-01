Future Islands

Американская синт-поп группа Future Islands объявила о выпуске нового альбома, получившего название «The Far Field». Выходит релиз 7 апреля на их родном лейбле «4AD». Предшественником новой пластинки является запись «Singles» 2014 года.

Также музыканты порадовали своих фанатов новой песней, ознакомиться с которой можно уже сейчас на сайте «YouTube».

На «The Far Field» слушателей ждут аранжировки от Патрика МакМинна, живые барабаны от Майкла Лоури, а также Дебби Харри из группы Blondie в качестве специального гостя на треке «Shadows».

К работе над альбомом Future Islands приступили ещё в январе 2016 года года, и уже успели сыграть новые песни на своих концертах, но под другими названиями. Запись проходила в Лос-Анджелесе под руководством продюсера Джона Конглтона в студии «Sunset Sound», в которой некогда записывались Beach Boys и Принс.

Future Islands отправятся в гастрольный тур в поддержку нового альбома, выступят на нескольких фестивалях, а также появятся на вечернем телешоу Джимми Фэллона 9 февраля.

Future Islands - The Far Field

Трейлист альбома «The Far Field»:

  1. Aladdin
  2. Time on Her Side
  3. Ran
  4. Beauty of the Road
  5. Cave
  6. Through the Roses
  7. North Star
  8. Ancient Water
  9. Candles
  10. Day Glow Fire
  11. Shadows
  12. Black Rose

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