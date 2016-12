Один из самых трудолюбивых хип-хоп артистов США – Future — выпустил новый клип на трек «Buy Love».

Ролик презентован эксклюзивно на странице сайта «Worldstarhiphop.com» в сети YouTube. Отличительной особенностью видео является так называемый «эффект 90х».

Отметим, что уходящий год был крайне продуктивен для музыканта – его «копилка» пополнилась студийным альбомом «EVOL» (#1 «Billboard 200»), микстейпом «Purple Reign», мини-альбомом «Freebricks 2: Zone 6 Edition» (записанном при участии Gucci Mane), а также большим количеством синглов и клипов.

В ближайших планах исполнителя числится выпуск микстейпов «Beast Mode 16» (feat. Zaytoven), «Forever Or NEVER» (feat. Freeband Gang), «Ape $h!t» (feat. Mike WiLL Made It) и «Monster 2».