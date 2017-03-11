Американский музыкальный исполнитель Фрэнк Оушен поделился новым синглом «Chanel». Ознакомиться с песней можно на нашей странице в «Вконтакте».

Дискография музыканта в «iTunes».

Информации о треке пока очень мало. Вероятнее всего, песня останется самостоятельным синглом и не войдёт в какой-либо полноформатный релиз.

Напомним, что в прошлом году, исполнитель выпустил второй студийный альбом «blond», сумевший покорить вершины хит-парадов США и Великобритании. Также, «копилка» музыканта пополнилась визуальным релизом «Endless».