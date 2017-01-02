Американский хип-хоп артист French Montana выпустил новую композицию «Empire».

Релиз трека состоялся на канале «WORLDSTARHIPHOP» в сети «YouTube».

Отметим, что ушедший 2016-й год был не самым удачным в его карьере. Вторая студийная пластинка музыканта «MC4» была «слита» в сеть задолго до официального релиза, в связи с чем её выпуск был отменён (в итоге – выпущен как микстейп). Треки с диска было решено выпустить синглами, которые не сумели снискать успеха в музыкальных чартах.

Также, в 2016-м артист представил микстейп «Wave Gods».