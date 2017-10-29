Шотландская рок-группа Franz Ferdinand выпустит пятый студийный альбом девятого февраля будущего года. Новый диск будет называться «Always Ascending», в его треклист помимо только что презентованного одноименного сингла войдут еще девять песен.
Полный список композиций «Always Ascending»:
1. Always Ascending;
2. Lazy Boy;
3. Paper Cages;
4. Finally;
5. The Academy Award;
6. Lois Lane;
7. Huck and Jim;
8. Glimpse of Love;
9. Feel the Love Go;
10. Slow Don’t Kill Me Slow.
Последний студийник британцев под названием «Right Thoughts, Right Words, Right Action» вышел более четырех лет назад. Пластинка дебютировала на шестой позиции британского альбомного списка и на 24 строчке американского «Billboard 200» в сентябре 2013 года, получив массу положительных оценок поклонников и профильных изданий.
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