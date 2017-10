Шотландская рок-группа Franz Ferdinand выпустит пятый студийный альбом девятого февраля будущего года. Новый диск будет называться «Always Ascending», в его треклист помимо только что презентованного одноименного сингла войдут еще девять песен.

Полный список композиций «Always Ascending»:

1. Always Ascending;

2. Lazy Boy;

3. Paper Cages;

4. Finally;

5. The Academy Award;

6. Lois Lane;

7. Huck and Jim;

8. Glimpse of Love;

9. Feel the Love Go;

10. Slow Don’t Kill Me Slow.

Последний студийник британцев под названием «Right Thoughts, Right Words, Right Action» вышел более четырех лет назад. Пластинка дебютировала на шестой позиции британского альбомного списка и на 24 строчке американского «Billboard 200» в сентябре 2013 года, получив массу положительных оценок поклонников и профильных изданий.