14 сентября британской певице Эми Уайнхаус исполнилось бы 34 года. Легендарная джазовая певица и соул-дива покинула наш в возрасте 27-ми лет в Лондоне, успев выпустить всего два студийных альбома, которые можно считать поистине «бриллиантом» современного соула и джаза. Девушка, покорившая миллионы сердец по всему миру и вдохновившая многих нынешних исполнителей и музыкантов, навсегда останется в памяти как искренняя, неповторимая и мега-талантливая птичка певчая. 21 сентября в 19:00 в клубе «Космонавт» в Петербурге выступит группа «Forever Amy». Проект, созданный музыкантами, которые в течение многих лет работали с Эми Уайнхаус и помогли одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х найти свое неповторимое звучание. Он призван еще раз напомнить, насколько блестящей певицей была Эми — как в студийных работах, так и на концертах.

Выступления проходят при участии музыкантов, которые лучше всего знали Уайнхаус (басист и концертный директор Эми Уайнхаус Дейл Дэвис, Зантон Блэк — клавиши, Хауи Гондве — гитара, Натан Аллен — ударные, Джим Хант — саксофон), и жгучей итальянской джазовой вокалистки Альбы Плано.

«Ни одна певица и исполнительница не вдохновляет меня так, как Эми. Для меня большая честь выступать на одной сцене с ее группой и исполнять ее музыку», — говорит Альба Плано.

Билеты на концерт Forever Amy можно приобрести на официальном сайте организатора.