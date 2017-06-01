Американская рок-группа Foo Fighters устроила сюрприз своих фанатам, выпустив свой новый сингл «Run», который также сопровождается эпичным видеоклипом. Режиссером музыкального видео на песню, в котором участники группы в образе пожилых людей играют в церкви перед толпой стариков, выступил фронтмен Foo Fighters Дейв Грол. «Run» стала первым синглом со следующего альбома рокеров, который находится на стадии записи и пока не имеет названия и даты релиза.

Новый лонгплей станет девятым по счету в дискографии коллектива. Последний альбом Foo Fighters «Sonic Highways» вышел в 2014 году, затем в 2015-ом группа представила EP «Saint Secilia». Помимо работы в студии над новой пластинкой, Foo Fighters этим летом выступят на различных фестивалях. Также коллектив выступит в качестве хэдлайнера на «Glastonbury-2017» наряду с Эдом Шираном и Radiohead, а также Кэти Перри, Royal Blood, HAIM, The National, The xx и многими другими.