Российский режиссёр Кирилл Серебренников снимет фильм о легендарном российском рок-музыканте, участнике культовой группы Кино — Викторе Цое. .

Известно, что биографическая лента затронет рассказ о ранних годах жизни музыканта, периода конца 70-х — начала 80-х.

За сценарий картины будет отвечать Михаил Идов и его супруга – Лили. Продюсером проекта выступит Илья Стюарт, а «за камерой» встанет Владислав Опельянц.

Съёмки ленты намечены на лето этого года, а премьера запланирована на осень 2018-го.