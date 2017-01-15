В сети появился новый фотосет популярной американской музыкальной исполнительницы Фёрги. За кадры отвечает фотограф Грант Леган.

Не исключено, что сет является частью промо-компании нового альбома певицы «Double Dutchess».

На днях в «iTunes» состоялась премьера нового мини-альбома певицы «Life Goes On (Remixes) EP».

Оригинальный трек стал вторым синглом в поддержку грядущего второго сольного диска певицы «Double Dutchess», выход которого ожидается в ближайшее время. Трек продемонстрировал скромные (по меркам певицы) успехи в музыкальных чартах.

Первым синглом в поддержку пластинки был «M.I.L.F. $»? клип на который набрал свыше 148 миллионов просмотров на «YouTube».