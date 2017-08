Американская певица, участница The Black Eyed Peas, модель и актриса — Фёрги представила новое музыкальное видео на сингл «Hungry». Композиция записана при участии Рик Росса. Известно, что данная песня станет частью второй сольной пластинки певицы «Double Dutchess». Премьера диска намечена на 22 сентября.

Кроме «Hungry» на пластинке также появятся следующие недавние треки: «You Already Know» (при участии Ники Минаж) [Interlude Version], «Life Goes On», «M.I.L.F. $» и «L.A.LOVE (la la)».

Полный треклист и обложка пластинки:

1. Hungry (feat. Rick Ross)

2. Like It Ain’t Nuttin’

3. You Already Know (feat. Nicki Minaj) [Interlude Version]

4. Just Like You

5. A Little Work

6. Life Goes On

7. M.I.L.F. $

8. Save It Till Morning

9. Enchanté (Carine) [feat. Axl Jack]

10. Tension

3:23 Только альбом

11. L.A.LOVE (la la) [feat. YG]

12. Love Is Blind

13. Love Is Pain