Американская поп-исполнительница Фёрги поделилась новым мини-сборником ремиксов на трек «Life Goes On» — «Life Goes On (Remixes) EP». Релиз уже доступен в «iTunes». Всего в пак вошло пять новых версий песни.

Ознакомиться с EP можно на нашей странице в сети «Вконтакте».

Композиция «Life Goes On» вышла в ноябре прошлого года и стала вторым синглом в поддержку второго сольного альбома певицы «Double Dutchess», релиз которого должен состояться в ближайшее время. Ранее, в поддержку пластинки вышел лид-сингл «M.I.L.F. $», имевший умеренный успех в чартах США и Европы.

Фёрги будет присутствовать на новом альбоме коллектива The Black Eyed Peas, выход которого также ожидается в этом году.