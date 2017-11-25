

Французский диджей и продюсер Feder презентовал новую мини-пластинку под названием «Breathe». Помимо одноименного сингла треклист составили еще тири музыкальных композиции: «Indian Summer», «Stay There» и «Remember Your Name», в записи которой приняли участие Тимоти Олд и Ана Циммер.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4822472'>Breathe</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1181689'>Feder</a> на Яндекс.Музыке

Feder получил широкую известность благодаря таким синглам как «Lordly» (совместно с Алексом Аено) и «Goodbye» (при участии Lyse).

Благодаря песне «Goodbye» музыкант был назван лучшим диджеем по версии радиостанции NRJ в 2015 году.



