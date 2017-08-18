Американская рок-группа Evanescence выпустила обновленную версию своего главного хита «Bring Me To Life», вышедшего в 2003 году на дебютном альбоме «Fallen» и получившего Грэмми. Новая версия трека войдет в новый проект Evanescence – альбом «Synthesis», который будет состоять из двух новых песен и избранных треков со всех трех пластинок группы, которые будут перезаписаны с живым оркестром и элементами электронной музыки. Также к перезаписанному треку прилагается инструментальная версия. Релиз нового альбома/проекта группы намечен на осень этого года, а 14 октября Evanescence отправятся в тур «Synthesis Live» уже с оркестром. Ожидается, что после экспериментального альбома группа во главе с Эми Ли вернется к написанию полноценного нового лонгплея. Последний на данный момент альбом Evanescence вышел в 2012 году. В июне этого года коллектив спустя 5 лет посетил с концертами Россию и Украину.

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