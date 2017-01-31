Долгожданная и радостная новость для российских фанатов Evanescence: Легендарная американская рок-группа, отмеченная престижной премией «Грэмми», возвращается в Россию! Сегодня на своих официальных ресурсах коллектив объявил о двух концертах в России — 23 июня в Санкт-Петербурге (A2 Green Concert) и 24-го в Москве (Stadium Live).

Группа выступит в обновленном составе и исполнит хиты со всех альбомов.

Последний раз Evanescence приезжали в Россию в 2012-ом году в рамках тура в поддержку последнего одноименного диска, который вышел в 2011 году. Затем группа взяла очередной большой перерыв. Вокалистка и основатель группы Эми Ли стала матерью, выпустила несколько сольных проектов и саундтреков к фильмам. В 2015 году стало известно, что коллектив покинул гитарист Терри Бальзамо, на его замену Эми Ли пригласила Джен Маджуру из Германии. После долгого перерыва, в 2015-ом году, Evanescence возвращаются на сцену, выступая на различных фестивалях и собственных концертах в США и Европе. В 2016 Эми Ли объявила о том, что группа начинает работу над новым студийным альбомом. Также Evanescence анонсировали выход коллекционного бокс-сета, который включает в себя все студийные альбомы группы, демо-записи и EP, а также новые версии старых песен.