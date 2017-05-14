Прошлой ночью в Киеве завершился 62-й конкурс «Евровидение 2017». Победу одержал португальский исполнитель Сальвадор Собрал с балладой “Amar pelos dois”.

В результате голосования национального жюри и зрителей от каждой участвовавшей страны 27-летний певец набрал 758 баллов, побив рекорд установленный в прошлом году Джамалой с песней “1944” (534 балла). Вторым оказался представитель Болгарии – Кристиан Костов с композицией “Beautiful Mess” (615 баллов), а третьими финишировали участники молдавской группы Sunstroke Project с танцевальным треком “Hey Mamma!” (374 балла).

На пресс-конференции по итогам «Евровидения 2017» Сальвадор Собрал рассказал журналистам, что не сразу понял, что победил. Португалец признался, что осознание к нему пришло, только после того, как один из членов делегации от Португалии сообщил ему о победе. На брифинге журналисты поздравляли певца с победой и пророчили ему статус национального героя, поскольку благодаря Собралу Португалия впервые стала победителем конкурса «Евровидение».

Как стало позже известно, Собрал с рождения страдает пороком сердца. Артист не смог принять участие на репетициях первого полуфинала в связи с операцией, в которой он нуждался. Вместо него на сцене появилась его сестра Луиза, которая является автором победоносной песни “Amar pelos dois”.

В конце шоу Сальвадор и Луиза вместе спели песню, которая принесла первую победу Португалии на конкурсе «Евровидение 2017».