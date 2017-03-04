Популярный российский музыкальный исполнитель Егор Крид выпустил новый сингл, получивший название «Если ты меня не любишь». В записи композиции приняла участие участница трио SEREBRO — Ольга «Molly» Серябкина.

Дискография Егора Крида в «iTunes».

В скором времени ожидается выход официального видеоклипа. Предположительно, трек войдёт во второй полноформатный студийный альбом Егора Крида, детали которого станут известны позже.

Напомним, что вчера состоялась премьера нового сингла SEREBRO «Пройдёт».

Синглография Molly в «iTunes».