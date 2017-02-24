Испанский певец Энрике Иглесиас верунлся с новым синглом, который получил название «Subeme La Radio».

Чуть позже, на «YouTube», было опубликована зажигательное видео на трек.

В записи новинки приняли участие Descemer Bueno и Zion & Lennox, в то время как продюсерами выступили лично Энрике, Felix Ortiz, Gabriel Pizarro и Descemer Bueno.

Последний альбом музыканта «Sex and Love» поступил в продажу в марте 2014 года и добрался до 8-й позиции чарта «Billboard 200», став 2-жды платиновым в США.