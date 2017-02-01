Британская исплнительница Эмили Санде представила новый видеоклип на трек «Highs & Lows».

Ролик не отличается особой оригинальностью – в нём певица является самой собой и просто поёт, играя при этом на пианино. Единственно что стоит отметить — это большая массовка подтанцовывающая в такт песне.

Трек «Highs & Lows» стал частью второй студийной пластинки исполнительницы «Long Live the Angels». Альбом поступил в продажу в ноябре прошлого года ан лейбле «Virgin» и сумел добраться до второй позиции чарта Великобритании.