Эмели Санде — шотландская певица и автор песен.

Эмили Санде в iTunes / Apple Music.

Карьеру начала в 2008 году.

Исполняет музыку в жанрах R&B, соул и госпел.

Дебютный студийный альбом исполнительницы «Our Version of Events» вышел в 2012 году и покорил вершину британского хит-парада, став семикратно платиновым.

Вторая пластинка «Long Live the Angels» была выпущена в ноябре 2016 года.

Помимо двух LP, в дискографии Элими присутствует один лайв-релиз, два EP, девять официальных и два промо-сингла, а также десять видеоклипов.

В копилке музыканта песни к таким артистам как Шер Ллойд, Parade, Сьюзан Бойл, Габриэль, Preeya Kalidas, Леона Льюис, Алиша Диксон, Шерил Коул,Тайни Темпа.