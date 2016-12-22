Самой скачиваемой музыкальной композицией за прошедшие семь дней в отечественной сегменте «iTunes», прибавив сразу три пункта, стал последний сингл Егора Крида под названием «Мало так мало», а лидер предыдущей недели — песня «Не обвиняй меня» Елены Темниковы — опускается на седьмую строчку рейтинга.
Самый большой рост показал английский автор-исполнитель Rag’n’Bone Man с уже нашумевшим треком «Human» с будущего одноименного LP, он расположился на второй ступени.
Замыкает тройку лидеров отечественный хаус-дуэт Filatov & Karas с ремейком одного из главных хитов Сектора газа под названием «Лирика».
Американский диджей Стив Аоки и бывший участник группы One Direction Луи Томлинсон 12 декабря презентовали совместную композицию «Just Hold On», они стартовала с ней с шестой строчке российского «iTunes».
Лучшая десятка российского «iTunes» за неделю:
- Егор Крид — Мало так мало
- Rag’n’Bone Man — Human
- Filatov & Karas — Лирика (feat. Masha)
- LP — Lost on You
- Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)
- Steve Aoki & Louis Tomlinson — Just Hold On
- Loboda — Твои глаза
- Елена Темникова — Не обвиняй меня
- Calvin Harris — My Way
- Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин)
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