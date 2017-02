В магазине «iTunes» ряда стран, уже доступен новый трек британского музыкального исполнителя Эда Ширана «How Would You Feel (Paean)».

Пока, ознакомится с новинкой можно на нашей странице «Вконтакте».

Песня стала третьей, опубликованной в поддержку третьего студийника музыканта «÷». Пластинка поступит в продажу 3 марта на лейбле «Atlantic».

Ранее музыкант выпустил два лид-сингла «Castle on the Hill» и «Shape of You», лидирующие в хит-парадах Великобритании, а также — установившие ряд рекордов.